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Депутат бундестага рассказал о разногласиях в правительстве ФРГ из-за СП-2

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Депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Юрген Хардт 5 января заявил, что в правительстве Германии существуют серьезные разногласия по вопросу запуска газопровода «Северный поток – 2» (СП-2).

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«Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины», — сказал он в беседе с изданием WAZ.

Хардт отметил, что различные мнения в правительстве выдвигают на вопрос о том, кто определяет внешнюю политику — канцлер или МИД.

«Не прояснен, к примеру, вопрос «Северного потока – 2» — СДПГ придерживается точки зрения, что речь идет об исключительно экономическом проекте, а глава МИД [ФРГ Анналена Бербок] указывает на геостратегическую роль. По вопросу санкций против России также усматриваются разные позиции», — добавил немецкий депутат.

29 декабря депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Котре заявил, что противоречия, существующие между канцлером Германии Олафом Шольцом и главой МИД страны по вопросам «Северного потока – 2», указывают на кризис в немецком правительстве.

Как считает Котре, вопрос о запуске СП-2 перевели из частного коммерческого вопроса и геополитическую проблему по идеологическим соображениям. Он высказал мнение, что правительство Германии оторвано от реальности и ставит под угрозу партнерство между Москвой и Берлином, а также стабильность поставок энергоносителей в Европу.

22 декабря Бербок, ранее неоднократно выступавшая против газопровода, рассказала о том, что они с Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска СП-2, которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

17 декабря Шольц заявил, что «Северный поток – 2» является коммерческим проектом, в который в том числе были вложены частные инвестиции, а Федеральное сетевое агентство принимает по нему решение, не руководствуясь политикой. По словам канцлера Германии, сейчас решается вопрос о соответствии СП-2 европейскому законодательству в области энергетики.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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