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В бундестаге заявили о кризисе в правительстве Германии из-за СП-2

Депутат бундестага Котре: правительство ФРГ ставит под угрозу поставки энергоносителей
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Противоречия, существующие между канцлером Германии Олафом Шольцом и главой МИД страны Анналеной Бербок по вопросам «Северного потока – 2» (СП-2), указывают на кризис в немецком правительстве. Об этом в среду, 29 декабря, рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Котре.

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Как считает Котре, вопрос о запуске СП-2 перевели из частного коммерческого вопроса и геополитическую проблему по идеологическим соображениям. Он высказал мнение, что правительство Германии оторвано от реальности и ставит под угрозу партнерство между Москвой и Берлином, а также стабильность поставок энергоносителей в Европу.

«Остается надеяться, что канцлер Шольц, который, похоже, частично реалистичен в этом вопросе, сможет одержать верх над упрямыми, даже ребячащимися идеологами партии «Зеленых», — рассказал Котре сайту «Лента.ру».

Днем ранее постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток – 2» является политическим, а не техническим.

Также Чижов отметил, что прогноз о сроках сертификации СП-2 делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. Для России, как отметил Чижов, не имеют принципиального значения сроки сертификации газопровода, так как ресурсы для прокачки газа имеются.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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