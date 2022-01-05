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Стали известны подробности о заседании Совета Россия–НАТО

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Заседание Совета Россия–НАТО начнется в Брюсселе 12 января в 10:00 (12:00 мск). Планируется, что переговоры продлятся около трех часов. По итогам заседания совета, которое пройдет в штаб-квартире НАТО, генсек альянса планирует дать пресс-конференцию.

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«В среду, 12 января, в штаб-квартире НАТО пройдет заседание Совета Россия–НАТО. После переговоров генсек Йенс Столтенберг выступит перед СМИ в качестве председателя Совета Россия–НАТО. В 10:00 начнется заседание совета. Около 13:30 — пресс-конференция генсека НАТО», — говорится в распространенном 5 января заявлении НАТО.

Днем ранее в НАТО подтвердили проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января. В альянсе подчеркнули, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности и отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

4 января пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что делегацию США на переговорах с Россией в Женеве по гарантиям безопасности возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Российскую делегацию возглавит замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

28 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что результативность встречи Совета Россия–НАТО зависит о того, будут ли все члены альянса и Москва разговаривать на равных условиях.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу предлагается отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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