Вице-спикер СФ назвал условия успешного проведения Совета Россия–НАТО

Результативность встречи Совета Россия–НАТО зависит о того, будут ли все члены альянса и Москва разговаривать на равных условиях. Об этом «Известиям» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Совет Россия–НАТО утратил смысл своего существования на предыдущем этапе, поскольку повестка дня навязывалась со стороны НАТО в адрес РФ. Российские предложения к этой повестке систематически игнорировались. Если представители альянса поймут, что с Москвой можно разговаривать только на равных условиях, то мы это довольно быстро увидим по повестке», — подчеркнул сенатор.

По его словам, необходимо вернуться к тем принципам, на которых Совет Россия–НАТО создавался.

«В них заложено не просто равенство РФ с одной стороны и НАТО — с другой. Согласно этим принципам, страны альянса должны выступать в своем национальном качестве. И существует это для того, чтобы соблюдать принцип равенства и избежать давления», — подчеркнул Константин Косачев.

«Результативность этой встречи будет зависеть от того, с какими директивами приедут на нее делегации стран НАТО. Конечно, нам было бы интересно поговорить со странами – членами альянса, если каждый сможет высказать свою точку зрения, а не когда тот же генсек НАТО будет говорить якобы от имени всех стран. На двухстороннем уровне от ряда членов альянса мы часто слышим совсем другие позиции», — подчеркнул сенатор.

Созвать совещание Совета Россия–НАТО 12 января ранее предложил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Как заявили «Известиям» в пресс-службе альянса, в настоящий момент они находятся в контакте с Россией по поводу встречи. В МИД РФ, в свою очередь, сообщили, что Россия прорабатывает предложение Североатлантического альянса.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Сложить альянс: НАТО обсуждает с РФ возможность встречи в январе