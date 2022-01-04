Подтверждено проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января
В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января. Об этом говорится в заявлении пресс-службы альянса 4 января.
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия–НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года», — говорится в тексте.
Также подчеркивается, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности и отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».
28 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что результативность встречи Совета Россия–НАТО зависит о того, будут ли все члены альянса и Москва разговаривать на равных условиях.
Созвать совещание Совета Россия–НАТО 12 января ранее предложил Столтенберг. Как заявили «Известиям» в пресс-службе альянса, в настоящий момент они находятся в контакте с Россией по поводу встречи.
21 декабря в ОБСЕ сообщили «Известиям», что готовы стать площадкой для переговоров стран Североатлантического альянса с Россией по гарантиям безопасности. Подчеркивалось, что организация предоставляет платформу для диалога и сотрудничества такого масштаба, которого больше нет ни в одной точке мира.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу предлагается отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.