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Делегацию США на переговорах с РФ по безопасности возглавит Шерман

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Делегацию США на переговорах с Россией в Женеве по гарантиям безопасности возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Об этом во вторник, 4 января, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

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«Делегацию США возглавит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман», — отметил Прайс.

По его словам, между Вашингтоном и европейскими союзниками существует крепкий консенсус о том, что РФ «подвергнется серьезным последствиям, если она будет продвигаться дальше и продолжать накалять ситуацию в отношении Украины»

Ранее МИД РФ сообщал, что российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, президенты России и США договорились, что что обсуждение гарантий безопасности будет проходить по трем направлениям — в Женеве, Брюсселе (в рамках контактов РФ — НАТО) и Вене (РФ — ОБСЕ).

Ожидается, Россию в на переговорах с ОБСЕ будет представлять постпред при организации Александр Лукашевич.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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