Прямой эфир
Экономика
Цены на газ в Европе вновь превысили $1000 за тысячу кубометров
Мир
ВОЗ отслеживает обнаруженный во Франции новый штамм коронавируса
Мир
В США за сутки выявили более 1 млн случаев коронавируса
Мир
Подтверждено проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января
Общество
В России за сутки выявили 15 903 случая коронавируса
Спорт
Главным тренером СКА назначен Роман Ротенберг
Мир
В Польше протестующие шахтеры заблокировали вывоз угля
Мир
Украинские военные-разведчики провели учения возле Крыма
Мир
В Китае предложили РФ и США продолжить сокращение ядерного арсенала
Экономика
Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала года снизился втрое

Мурашко исполнил мечту мальчика из Астраханской области в рамках «Елки желаний»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко исполнил мечту 13-летнего Мансура из Астраханской области и подарил ему майку с автографами игроков футбольного клуба «Спартак» и мяч.

Желание ребенка министр исполнил в рамках акции «Елка желаний». Мурашко пообщался с Мансуром и его мамой по видеосвязи, а также рассказал, что ребенок сможет попасть на игру «Спартака» в феврале 2022 года.

«У тебя уже приглашение на матч есть, места забронированы. Сегодня пока перед Новым годом мы вручаем тебе мяч с подписями игроков команды «Спартак», но и еще и футболку, также с подписями игроков клуба. Мне кажется, это хорошее дополнение к тому, чтобы на память осталось», — сказал Мурашко.

Мальчик поблагодарил министра за подарок и рассказал, что покажет футболку и мяч сверстникам в школе.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Днем ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов исполнил мечту девочки-подростка из Свердловской области Оксаны Хилько. Министр подарил ей электрогитару.

27 декабря президент России Владимир Путин вновь поговорил с 14-летним Марком из Подмосковья, которому подарил гитару в рамках акции «Елка желаний». Кроме того, российский лидер помог школьнику с решением квартирного вопроса. Марк рассказал президенту, что уже переехал в новую квартиру и теперь у него достаточно места, чтобы заниматься музыкой и учебой.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021