Мурашко исполнил мечту мальчика из Астраханской области в рамках «Елки желаний»

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко исполнил мечту 13-летнего Мансура из Астраханской области и подарил ему майку с автографами игроков футбольного клуба «Спартак» и мяч.

Желание ребенка министр исполнил в рамках акции «Елка желаний». Мурашко пообщался с Мансуром и его мамой по видеосвязи, а также рассказал, что ребенок сможет попасть на игру «Спартака» в феврале 2022 года.

«У тебя уже приглашение на матч есть, места забронированы. Сегодня пока перед Новым годом мы вручаем тебе мяч с подписями игроков команды «Спартак», но и еще и футболку, также с подписями игроков клуба. Мне кажется, это хорошее дополнение к тому, чтобы на память осталось», — сказал Мурашко.

Мальчик поблагодарил министра за подарок и рассказал, что покажет футболку и мяч сверстникам в школе.

Днем ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов исполнил мечту девочки-подростка из Свердловской области Оксаны Хилько. Министр подарил ей электрогитару.

27 декабря президент России Владимир Путин вновь поговорил с 14-летним Марком из Подмосковья, которому подарил гитару в рамках акции «Елка желаний». Кроме того, российский лидер помог школьнику с решением квартирного вопроса. Марк рассказал президенту, что уже переехал в новую квартиру и теперь у него достаточно места, чтобы заниматься музыкой и учебой.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.