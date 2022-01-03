Глава Минэнерго присоединился к акции «Елка желаний»

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов исполнил мечту девочки-подростка из Свердловской области Оксаны Хилько. Министр в рамках акции «Елка желаний» подарил ей электрогитару.

«Хочу пожелать крепкого здоровья всем вам, всей вашей семье. Благополучия, исполнения всех желаний, которые у вас есть, о которых вы пока не говорите. Нужно только добиваться их исполнения», — сказал Шульгинов во время разговора с семьей Хилько по видеосвязи.

Министру 17-летняя Оксана рассказала, что учится в техникуме, но мечтает научиться играть на электрогитаре с 15 лет.

Ранее в этот же день заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко 27 декабря в рамках акции «Елка желаний» исполнила мечту мальчика Никиты из Красноярского края, мечтающего стать пилотом.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.