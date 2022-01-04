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Экс-глава МИД Украины назвал способ победы в «войне» с Россией

Экс-глава МИД Украины Климкин: для победы в «войне» с Россией Киеву нужно «стать игроком»
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Для победы в «войне с Россией» в 2022 году Украине необходимо «стать игроком». Об этом 3 января заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.

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По его мнению, украинские власти должны вместе с союзниками и партнерами «играть в свою игру», то есть выполнять свои обещания.

«Если Украина совершит тут ряд ошибок, то повышения ставок практически не избежать», — подчеркнул Климкин в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее, 3 января, директор украинского Института развития экономики Александр Гончаров увидел в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского сигналы того, что он «готовится к локальной горячей войне».

31 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. По его словам, киевские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе.

23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

В декабре в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Москва неоднократно опровергала эти данные.

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