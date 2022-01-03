В обращении Зеленского увидели намеки на скорое начало войны

В новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского прослеживаются сигналы того, что он «готовится к локальной горячей войне». Такое мнение в понедельник, 3 января, высказал директор украинского Института развития экономики Александр Гончаров.

«В предновогоднюю ночь слишком длинным и размытым получилось видеообращение президента Зеленского, которое изобиловало противоречивыми тезисами, и в нем он особенно сильно пытался понравиться военным», — написал Гончаров в статье для сайта «Главред».

Также директор Института развития экономики отметил, что огромные деньги власти Украины тратят на создание провластных телеканалов, где политиков должны хвалить.

«Локальная горячая война, после которой <...> Украине, возможно, дадут десяток миллиардов долларов США, но эти деньги не спасут ситуацию, так как на рынках Украины будет кровавая баня — миллиарды долларов будут вымыты из капитала», — высказался Гончаров.

31 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. По его словам, киевские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе.

23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

В декабре в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Москва опровергла эти данные.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей юго-востока страны, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.