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Общество
Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию

Захарова прокомментировала отъезд из России журналиста Цимбалюка

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в понедельник, 3 января, заявление журналиста украинского информационного агентства УНИАН Романа Цимбалюка о его отъезде из России.

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Она отметила, что украинский журналист много лет прожил в Москве, а теперь его слова об угрозе безопасности со стороны Кремля звучат как байка.

«Много лет живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на вопросы «Чего же ты мучаешься в тылу врага?» и «Не пора ли вернуться к своим «на передовую»?» отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника», — написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, Захарова сравнила Цимбалюка с покинувшим в 2017 году территорию России Аркадием Бабченко, которого позднее, в июле 2020 года, федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов, а также сопоставила действия украинского журналиста со «спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона».

Ранее в понедельник Роман Цимбалюк рассказал сайту Hromadske, что покинул Россию из-за опасений, что его вновь могут вызвать на допрос в столичную прокуратуру. Также он отметил, что прожил в Москве 13 лет, однако никогда не собирался оставаться здесь навсегда.

8 декабря сообщалось, что Цимбалюка вызвали на допрос. Его обвиняли в провоцировании вражды и ненависти по отношению к гражданам РФ и российской власти. Поводом к этому послужили видеозаписи, которые опубликованы на YouTube-канале журналиста.

Ему мог грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15 суток.

Позднее, 24 декабря, в СМИ публиковалась информация о том, что прокуратура отозвала вызов на допрос.

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