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Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию

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Журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк сообщил, что покинул территорию России. Об этом он рассказал в понедельник, 3 января, сайту Hromadske.

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Свое решение Цимбалюк объяснил тем, что опасается того, что его снова могут вызвать на допрос в прокуратуру Москвы. Также журналист отметил, что прожил в столице 13 лет, однако никогда не собирался оставаться здесь навсегда.

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», — сказал Цимбалюк.

8 декабря сообщалось, что Цимбалюка вызвали на допрос. Цимбалюка обвиняли в провоцировании вражды и ненависти по отношению к гражданам РФ и российской власти. Поводом к этому послужили видеозаписи, которые опубликованы на YouTube-канале журналиста.

Ему мог грозить штраф до 10 до 20 тыс. рублей, либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15 суток.

Позднее, 24 декабря, в СМИ публиковалась информация о том, что прокуратура отозвала вызов на допрос.

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