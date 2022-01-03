Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию
Журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк сообщил, что покинул территорию России. Об этом он рассказал в понедельник, 3 января, сайту Hromadske.
Свое решение Цимбалюк объяснил тем, что опасается того, что его снова могут вызвать на допрос в прокуратуру Москвы. Также журналист отметил, что прожил в столице 13 лет, однако никогда не собирался оставаться здесь навсегда.
«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», — сказал Цимбалюк.
8 декабря сообщалось, что Цимбалюка вызвали на допрос. Цимбалюка обвиняли в провоцировании вражды и ненависти по отношению к гражданам РФ и российской власти. Поводом к этому послужили видеозаписи, которые опубликованы на YouTube-канале журналиста.
Ему мог грозить штраф до 10 до 20 тыс. рублей, либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15 суток.
Позднее, 24 декабря, в СМИ публиковалась информация о том, что прокуратура отозвала вызов на допрос.