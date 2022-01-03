«Зеленые» в ФРГ не исключили ввод антироссийских санкций из-за Украины

Депутат от немецкой партии «Зеленые» Омид Нурипур в интервью изданию Waz не исключил введения санкций в отношении «Северного потока — 2».

«Газовый проект такого размера всегда носит в высшей степени политический характер. Но политика не может просто вмешиваться в сертификацию. Если Россия вторгнется на Украину, «Северный поток — 2», конечно, станет предметом обсуждения. Это вообще не вопрос», — заявил он.

Политик также отметил, что «Зеленые» были против проекта СП-2, но после окончания строительства газопровода партия готова подчиняться закону. По его словам, если Еврокомиссия и Федеральное сетевое агентство придут к общему заключению, стороны заложат правовую основу, то тогда «Северный поток — 2» будет запущен, заключил Нирипур.

Ранее, 29 декабря, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Котре сообщил, что противоречия, существующие между канцлером Германии Олафом Шольцом и главой МИД страны Анналеной Бербок по вопросам СП-2, указывают на кризис в немецком правительстве. Как считает Котре, вопрос о запуске СП-2 перевели из частного коммерческого вопроса и геополитическую проблему по идеологическим соображениям. Он высказал мнение, что правительство Германии оторвано от реальности и ставит под угрозу партнерство между Москвой и Берлином, а также стабильность поставок энергоносителей в Европу.

Днем ранее постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток – 2» является политическим, а не техническим. Он отметил, что прогноз о сроках сертификации делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. Для России, как заявил постпред, не имеют принципиального значения сроки сертификации газопровода, так как ресурсы для прокачки газа имеются.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.