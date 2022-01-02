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Путин поздравил народного артиста СССР Григоровича с 95-летием
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Путин поздравил народного артиста СССР Григоровича с 95-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летием народного артиста СССР, хореографа и балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича. Текст телеграммы опубликован 2 января на сайте Кремля.

«Уважаемый Юрий Николаевич! Примите сердечные поздравления с 95-летним юбилеем. Выдающийся танцовщик и хореограф, подлинный патриарх отечественной школы классического танца, Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным признанием как в нашей стране, так и за ее пределами»,— подчеркнул глава государства.

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Путин также обратил внимание на знаменитые спектакли, поставленные Григоровичем за годы плодотворной деятельности. Российский лидер отметил, что эти постановки до сих пор украшают репертуары крупнейших российских и зарубежных театров.

Президент РФ пожелал народному артисту СССР здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Он является народным артистом СССР, Героем Социалистического Труда, кавалером многих орденов. Шедеврами, которые создал хореограф, являются ставшие эмблемами Большого театра «Щелкунчик», «Спартак», «Раймонда», «Лебединое озеро» и «Легенда о любви».

Прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина отмечала, что Юрий Николаевич — это, бесспорно, достояние и гордость России. Она напомнила, что хореограф создал спектакли-шедевры. Если в афише стоят «Спартак», «Легенда о любви» или «Иван Грозный», значит, снова будет аншлаг, подчеркнула прима-балерина.

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