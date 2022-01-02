Пострадавшая в ДТП с автобусом под Рязанью рассказала о произошедшем

Пострадавшая в смертельном ДТП с автобусом в Рязанской области рассказала «Известиям» о произошедшем. Авария случилась утром 2 января, транспортное средство врезалось в опору железнодорожного моста.

«Всё произошло очень быстро, все спали. Двери мы не могли открыть, нам пришлось ломать окно», — сообщила девушка.

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе. Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста.

В салоне находились не менее 50 человек. По официальным данным, погибли пять человек, однако есть сообщения о смерти одного из пострадавших от полученных травм. Таким образом, число погибших по неподтвержденной информации могло возрасти до шести человек. Различные травмы получил 21 человек, из них 10 человек госпитализированы.

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Возбуждено уголовное дело.