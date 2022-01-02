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Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Рязанью выросло до 10

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Число госпитализированных после смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области увеличилось до 10 человек, среди них — двое детей. Об этом 2 января сообщило правительство региона в Telegram-канале.

В Скопинском межрайонном медицинском центре находится глава областного Минздрава Андрей Прилуцкий.

«По его словам, три человека сейчас в реанимационном отделении, двоим делают операции. На данный момент госпитализировано 10 человек, из них двое детей 2007 и 2011 годов рождения», — отметили власти региона.

Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

ДТП произошло в 5:45 мск в Скопинском районе на 277-м км трассы «Каспий», автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, врезался в опору железнодорожного моста.

В салоне находились не менее 50 человек. По официальным данным, погибли пять человек, однако есть сообщения о гибели одного из пострадавших от полученных травм. Таким образом, число погибших по неподтвержденной информации могло возрасти до шести человек. Различные травмы получил 21 человек.

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Рязанской области стала плохая погода. По данным «Известий», в районе аварии наблюдается сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Еще одной версией является человеческий фактор — водитель мог уснуть за рулем. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

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