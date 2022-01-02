Активисты из Новосибирска ранее пытались запретить концерты Линдеманна

Новосибирские активисты не первый раз пытаются запретить выступления немецкого исполнителя Тилля Линдеманна в городе. Об этом 2 января сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, новосибирский общественник Роман Котик в январе 2020 года обращался к мэру города с просьбой запретить выступление фронтмену Rammstein. Он обосновал это неуважительными, по мнению активиста, клипами коллектива.

Накануне представитель Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий объяснил, что призыв к запрету на проведение концерта Тилля Линдеманна связан, в частности, со скандальным творчеством музыканта. По словам, общественника, однажды он увидел видео с концерта артиста в Париже, где во время одного из номеров музыкант был одет в «кожаный передник палача».

В тот же день председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов, которые призвали отменить концерт Линдеманна в Новосибирской области.

В конце августа 2020 года тверские правоохранители пришли к Линдеманну в связи с проведением фестиваля «Макларин за Родину». Вопросы возникли не к музыканту, а к организатору мероприятия — бизнесмену Максиму Ларину, в отношении него составили административный протокол.

Артиста же предупредили о необходимости соблюдать ограничения по коронавирусу на массовых мероприятиях и выписали ему соответствующее предписание.

Предположительно, Линдеманн не знал об ограничениях на массовые мероприятия в Тверской области, в то время как Ларин был заранее предупрежден правоохранителями