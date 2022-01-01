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Глава СК поручил провести проверку из-за концерта Линдеманна

Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку из-за концерта Линдеманна
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов, которые призвали отменить концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирской области. Об этом 1 января сообщает пресс-служба ведомства.

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В своем обращении активисты призвали депутатов поддержать их инициативу об отмене выступления, которое они посчитали «антикультурным явлением», указали в СК.

«Авторы сообщают, что несколько раз музыкант имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов <...> Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить», — говорится в публикации.

В конце августа тверские правоохранители пришли к Линдеманну в связи с проведением фестиваля «Макларин за Родину». Однако вопросы возникли не к музыканту, а к организатору мероприятия — бизнесмену Максиму Ларину; в отношении него составили административный протокол.

Артиста же предупредили о необходимости соблюдать ограничения по коронавирусу на массовых мероприятиях и выписали ему соответствующее предписание.

Предположительно, Линдеманн не знал об ограничениях на массовые мероприятия в Тверской области, в то время как Ларин был заранее предупрежден правоохранителями о незаконности проведения фестиваля в задуманном формате и ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. Несмотря на это, бизнесмен пригласил музыканта выступить на фестивале.

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