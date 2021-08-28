У МВД возникли вопросы к организатору выступления Линдеманна в Твери

У сотрудников полиции возникли вопросы к организаторам выступления фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Твери.

Как сообщили СМИ 28 августа, в Твери силовики пришли к музыканту в связи с проведением фестиваля «Макларин за Родину», который намечен на 29 августа.

Однако по данным РЕН ТВ, вопросы были адресованы не артисту, а организатору фестиваля. Исполнителя же просто предупредили о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса. По некоторым данным, Линдеманну выписали соответствующее предписание, а в отношении организатора составили административный протокол.

Изначально на мероприятии должна была выступить группа «Би-2», но коллектив отказался из-за предупреждения о недопустимости проведения фестиваля, которое распространили местные власти.

Как заявили в «Би-2», участие в фестивале «может привести к нарушению санитарных и эпидемиологических норм в связи с большим количеством зрителей».

Сообщается, что организатором тверского фестиваля является бизнесмен Максим Ларин.

18 августа стало известно, что лидер рок-группы Rammstein станет специальным гостем международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Выступление музыканта планируется 4 и 5 сентября.