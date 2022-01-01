Активисты объяснили призыв запретить концерт Линдеманна

Призыв к запрету на проведение концерта фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна связан, в частности, со скандальным творчеством музыканта. Об этом сообщил 1 января представитель Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий.

Ранее в этот день председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов, которые призвали отменить концерт музыканта в Новосибирской области. Активисты посчитали его выступление «антикультурным явлением».

«Я поизучал историю, связанную с этим исполнителем. Во-первых, 1 июля он выпустил провокационный ролик у себя, который называется «Я не люблю детей». Если вы не смотрели, рекомендую не смотреть: там убийства в разных формах, расчленения бензопилой», — отметил Квасницкий.

При этом он уточнил, что однажды увидел видео с концерта Линдеманна в Париже. По словам Квасницкого, во время одного из номеров музыкант был одет в «кожаный передник палача», тогда как его микрофон был стилизован под нож.

«Все говорят один аргумент: «Ребят, извините, это же закрытая площадка, туда же нужно купить билеты, чтобы прийти на этот концерт». Но тут вещь такая, что всё, что происходит на концерте, оно тут же растекается, как круги по воде, во все соцсети», — заключил Квасницкий в беседе с РЕН ТВ.

В конце августа 2020 года тверские правоохранители пришли к Линдеманну в связи с проведением фестиваля «Макларин за Родину». Однако вопросы возникли не к музыканту, а к организатору мероприятия — бизнесмену Максиму Ларину, в отношении него составили административный протокол.

Артиста же предупредили о необходимости соблюдать ограничения по коронавирусу на массовых мероприятиях и выписали ему соответствующее предписание.

Предположительно, Линдеманн не знал об ограничениях на массовые мероприятия в Тверской области, в то время как Ларин был заранее предупрежден правоохранителями о незаконности проведения фестиваля в задуманном формате и ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. Несмотря на это, бизнесмен пригласил музыканта выступить на фестивале.