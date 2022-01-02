ООН указали на незаконность признания сотрудника РФ в Косове персоной нон гранта

В ООН назвали незаконным объявление в Косово россиянина персоной нон грата. Там отметили, что подобная доктрина неприменима к сотрудникам организации передает телеканал «Известия». При этом Миссия ООН не получала никаких официальных уведомлений от властей непризнанной страны. Организация принимает меры для безопасности сотрудника. ООН находится в постоянном контакте с властями Косова. Ранее Приштина заявила, что деятельность россиянина якобы вредит республике.

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