Прямой эфир
Мир
Житель Южной Кореи сбежал в КНДР
Мир
Елизавета II даровала титул супруге принца Чарльза
Общество
Пожар в жилом доме в Сухом Логе локализован
Мир
Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа
Мир
Китайские аналитики предсказали США крах в случае атаки на Россию
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 января
Общество
Гинцбург назвал сроки поступления в оборот назальной вакцины
Политика
Аксенов прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
Мир
В США назвали пять самых опасных российских вооружений
Общество
В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте

Ученые из США назвали способный продлить жизнь продукт

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Гарвардского университета полагают, что употребление темного шоколада поможет преодолеть генетическую предрасположенность к ранней смерти. Об этом в субботу, 1 января, сообщила газета Express.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Отмечается, что их исследование показало, что люди, употреблявшие этот продукт, жили на год дольше тех, кто его не ел. Из-за высокого содержания антиоксидантов и минералов темный шоколад улучшает кровяное давление и способен предотвратить развитие онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, лакомство улучшает память и работу мозга, а также способно уменьшить резистентность к инсулину.

Как заметили ученые, чем выше концентрация какао в темном шоколаде, тем больше активных соединений он содержит.

Исследователи также указали на то, что у тех, кто съедал три плитки шоколада в месяц, риск преждевременной смерти был на 36% ниже.

Ранее, 23 ноября, британский врач-диетолог Майкл Мосли призвал желающих похудеть запастить горьким шоколадом, поскольку данный сорт имеет множество преимуществ для здоровья по сравнению с белым и молочным шоколадом. Он также указал, что темный шоколад состоит из не менее 75% какао. Однако Мосли призвал не злоупотреблять сладостью и придерживаться сбалансированного питания.

19 ноября диетолог Яна Гришина рассказала, что горький шоколад — отличный источник железа, магния, меди, марганца и других минералов. Она порекомендовала съедать около 20 г горького шоколада ежедневно, подчеркнув, что не стоит есть шоколад на голодный желудок и употреблять его в качестве перекуса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021