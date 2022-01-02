Ученые из США назвали способный продлить жизнь продукт

Ученые из Гарвардского университета полагают, что употребление темного шоколада поможет преодолеть генетическую предрасположенность к ранней смерти. Об этом в субботу, 1 января, сообщила газета Express.

Отмечается, что их исследование показало, что люди, употреблявшие этот продукт, жили на год дольше тех, кто его не ел. Из-за высокого содержания антиоксидантов и минералов темный шоколад улучшает кровяное давление и способен предотвратить развитие онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, лакомство улучшает память и работу мозга, а также способно уменьшить резистентность к инсулину.

Как заметили ученые, чем выше концентрация какао в темном шоколаде, тем больше активных соединений он содержит.

Исследователи также указали на то, что у тех, кто съедал три плитки шоколада в месяц, риск преждевременной смерти был на 36% ниже.

Ранее, 23 ноября, британский врач-диетолог Майкл Мосли призвал желающих похудеть запастить горьким шоколадом, поскольку данный сорт имеет множество преимуществ для здоровья по сравнению с белым и молочным шоколадом. Он также указал, что темный шоколад состоит из не менее 75% какао. Однако Мосли призвал не злоупотреблять сладостью и придерживаться сбалансированного питания.

19 ноября диетолог Яна Гришина рассказала, что горький шоколад — отличный источник железа, магния, меди, марганца и других минералов. Она порекомендовала съедать около 20 г горького шоколада ежедневно, подчеркнув, что не стоит есть шоколад на голодный желудок и употреблять его в качестве перекуса.