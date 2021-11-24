Врач рекомендовал запастись горьким шоколадом при похудении

Британский врач-диетолог Майкл Мосли призвал желающих похудеть запастить горьким шоколадом, поскольку данный сорт имеет множество преимуществ для здоровья по сравнению с белым и молочным шоколадом. Об этом сообщило во вторник, 23 ноября, издание Express.

По словам диетолога, темный шоколад содержит мощные антиоксиданты, являясь при этом питательным продуктом, который может снизить риск сердечных заболеваний у человека. Он также указал, что темный шоколад состоит из не менее 75% какао.

Однако Мосли призвал не злоупотреблять сладостью и придерживаться сбалансированного питания. Врач обратил внимание на то, что желающим сбросить лишний вес также следует сократить время тренировок, но при этом добавить больше движения в повседневный ритм жизни. В частности, стараться больше ходить и подниматься по лестницам вместо лифта.

Ранее, 19 ноября, диетолог Яна Гришина рассказала, что горький шоколад — отличный источник железа, магния, меди, марганца и других минералов. Она порекомендовала съедать около 20 г горького шоколада ежедневно, подчеркнув, что не стоит есть шоколад на голодный желудок и употреблять его в качестве перекуса.

В августе врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина отметила, что шоколад можно добавить в ежедневный рацион, поскольку он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и работу мозга. Также шоколад содержит большое количество полифенолов и ресвератрол, который присутствует в красном вине, добавила специалист.