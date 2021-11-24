Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Польше рассказали о попытках мигрантов штурмовать границу с Белоруссией
Общество
В России за сутки зафиксировано 33 558 случаев COVID-19
Экономика
В «Газпроме» заявили об отсутствии платежа от Молдавии за газ
Мир
Глава делегации РФ в Вене опроверг скопление российских войск на границе с Украиной
Общество
Полпред в УрФО Якушев ушел на домашний режим из-за случаев COVID-19
Наука
Японские ученые рассказали о пользе смеха для мозга
Мир
СК Белоруссии проверит применение Польшей спецсредств против мигрантов
Мир
В Китае признали превосходство российского С-400 над американским конкурентом
Армия
Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
Мир
В Анголе заявили о возможности выхода сотовых операторов из РФ на рынок страны

Врач рекомендовал запастись горьким шоколадом при похудении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский врач-диетолог Майкл Мосли призвал желающих похудеть запастить горьким шоколадом, поскольку данный сорт имеет множество преимуществ для здоровья по сравнению с белым и молочным шоколадом. Об этом сообщило во вторник, 23 ноября, издание Express.

По словам диетолога, темный шоколад содержит мощные антиоксиданты, являясь при этом питательным продуктом, который может снизить риск сердечных заболеваний у человека. Он также указал, что темный шоколад состоит из не менее 75% какао.

Конфетный период: производители сладостей поднимают цены к Новому году
Что стало причиной и как отреагирует розница

Однако Мосли призвал не злоупотреблять сладостью и придерживаться сбалансированного питания. Врач обратил внимание на то, что желающим сбросить лишний вес также следует сократить время тренировок, но при этом добавить больше движения в повседневный ритм жизни. В частности, стараться больше ходить и подниматься по лестницам вместо лифта.

Ранее, 19 ноября, диетолог Яна Гришина рассказала, что горький шоколад — отличный источник железа, магния, меди, марганца и других минералов. Она порекомендовала съедать около 20 г горького шоколада ежедневно, подчеркнув, что не стоит есть шоколад на голодный желудок и употреблять его в качестве перекуса.

В августе врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина отметила, что шоколад можно добавить в ежедневный рацион, поскольку он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и работу мозга. Также шоколад содержит большое количество полифенолов и ресвератрол, который присутствует в красном вине, добавила специалист.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021