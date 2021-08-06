Диетолог назвала полезные свойства шоколада

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала полезные свойства шоколада.

В беседе с «Радио 1» 5 августа специалист рассказала, что натуральный шоколад, тем более горький с большим содержанием какао-бобов, полезен в небольших количествах.

Его можно добавить в ежедневный рацион, поскольку он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и работу мозга. Также шоколад содержит большое количество полифенолов и ресвератрол, который присутствует в красном вине.

Помимо этого, в шоколаде содержится много магния, который способен понижать давление и успокаивать. При этом Соломатина призвала не переедать шоколада, поскольку этот продукт очень калорийный, пишет RT.

6 июля сообщалось, что американские врачи рассказали о пользе шоколада для здоровья. В частности, по словам специалистов, содержащиеся в шоколаде какао-бобы — это натуральный продукт, который, как показали исследования, помогает бороться с ожирением, сердечными заболеваниями и снижением когнитивных функций.