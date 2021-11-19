Диетолог рассказала о полезных свойствах горького шоколада

Диетолог Яна Гришина 19 ноября рассказала «РИА Новости» о пользе горького шоколада.

По словам специалиста, темным шоколадом считается тот, в котором содержится минимум 55% натурального какао, в то время как в молочном его содержание не превышает 25–35%.

«Принципиальное отличие черного состоит в том, что сахара в нем меньше, а антиоксидантов гораздо больше. Большую часть калорий из черного шоколада мы получаем из жиров, а не из углеводов, как из молочного», — пояснила она.

Кроме того, диетолог отметила, что горький шоколад еще и отличный источник железа, магния, меди, марганца и других минералов.

«К тому же он поднимает настроение», — добавила Гришина.

Врач порекомендовала съедать около 20 г горького шоколада ежедневно.

«Однако не стоит есть шоколад на голодный желудок и употреблять его в качестве перекуса», — предупредила специалист.

Ранее, 16 ноября, врач-диетолог Елена Соломатина назвала опасные для здоровья шоколадные конфеты. По ее словам, в шоколаде содержится большое количество антиоксидантов и он обладает антибактериальными свойствами. Кроме того, он поддерживает иммунитет.

В августе врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала полезные свойства шоколада. В частности, она отметила, что шоколад можно добавить в ежедневный рацион, поскольку он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и работу мозга. Также шоколад содержит большое количество полифенолов и ресвератрол, который присутствует в красном вине.