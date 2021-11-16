Диетолог назвала опасные для здоровья шоколадные конфеты

Шоколадные конфеты являются любимым лакомством и часто украшают праздничный стол. Но они могут быть и опасны для здоровья. Почему к выбору шоколада стоит относиться ответственно, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в шоколаде содержится большое количество антиоксидантов и он обладает антибактериальными свойствами, а также помогает в защите иммунитета. Шоколад, подчеркнула диетолог, — это своего рода суперпродукт, регулирующий обменные процессы в организме человека.

«В конце концов, он дарит нам хорошее настроение, продуцируя выработку дофамина, эндорфинов и серотонина — гормонов удовольствия», — цитирует Соломатину «Вечерняя Москва». Но не стоит забывать, что сладости становятся причиной аллергии, поэтому их не надо давать детям до семи лет.

Как отметила специалист, если есть шоколад в больших количествах, то сильно нагружается печень, а заменители какао-масла превращают продукт в «химическую бомбу». Соломатина подчеркнула опасность сладостей с трансжирами, поскольку пальмовое масло плохо усваивается организмом.

«Шоколад с такими компонентами может стать причиной развития сосудистых заболеваний, атеросклероза и появления тромбов», — добавила диетолог, отметив, что одновременно повышается холестерин в организме и образуется отложение солей в суставах. Детям такие сладости употреблять нельзя.

При покупке эксперт рекомендовала выбирать продукт с содержанием натуральных ингредиентов, предпочтительнее всего будет темный шоколад.

При этом существуют и нормы употребления этого лакомства: взрослый человек может съесть около 10 г шоколада в день, а за месяц не более трех-четырех плиток. Норма для ребенка в 2–3 раза меньше. Из-за содержания кофеина детям нельзя давать горький шоколад.