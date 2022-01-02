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Политолог Марков объяснил претензии Киева на регионы России

Политолог Марков: власти Украины «обезумлены» неким вирусом, отчего Киев заявляет о претензиях на территории России
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Власти Украины «обезумил» некий вирус, который провоцирует Киев на оглашение территориальных претензий в российскую сторону. Об этом в субботу, 1 января, рассказал политолог, депутат Верховной рады VII созыва Игорь Марков в беседе с «Известиями».

Таким образом собеседник оценил высказывание украинского публициста Сергея Грабовского, который заявил, что Кубань и части Воронежской, Белгородской и Ростовской областей относятся к территории Украины.

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Марков заметил: подобного рода заявления вовсе не относятся к категории новых, и делаются они уже достаточно давно. Более того, эксперт напомнил о регистрации в украинском парламенте депутатской группы «Кубань — бунт», которая также на протяжении длительного периода высказывает территориальные претензии в адрес Москвы.

Слова Маркова о сроке давности киевских суждений можно подтвердить мнением украинского писателя и философа Петра Кралюка, который 5 ноября обвинил руководство Советского Союза в раздаче украинских территорий другим республикам и также сообщил, что Украине принадлежат пять российских регионов. Тогда же о давности подобного рода заявлений и попыток Киева присвоить некоторые части России сообщила бывший сенатор по международным делам Ольга Тимофеева.

Марков заметил: очевидно, что украинское руководство нервирует тот факт, что оно не может полноценно контролировать судьбу страны. Так, отдельные важные для Киева решения принимаются без его непосредственного участия, в том числе на переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Это подтверждается намерением хозяина Белого дома поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после разговора с Путиным, на котором были затронуты вопросы касательно украинской стороны. Наряду с внешними, Марков указал на внутренние проблемы страны, прежде всего — украинскую экономику.

«Украинские власти довели страну до того, что они потеряли свою субъективность. Она вообще превратилась в объект. Поэтому и происходит истерия. Плюс ко всему огромный экономический кризис. Там реальная катастрофа: страна может замерзнуть, кратно повышаются цены, причем на продукты первой необходимости. Люди на грани выживания. Поэтому такие информационные вбросы», — отметил политолог.

В заключение Марков охарактеризовал киевские утверждения как «хуторянский патриотизм», а также порекомендовал Украине следить за удержанием собственных территорий, а не претендовать на регионы России.

Ранее этим же днем, 31 декабря, политолог Дмитрий Абзалов отметил провокационную направленность претензий Киева на российские территории: по его словам, подобного рода высказывания имеют целью срыв предстоящего российско-американского саммита, который запланирован на 10 января. Абзалов также заметил, что заявления о принадлежности регионов России только подтверждают необходимость обеспечивать национальную безопасность страны.

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