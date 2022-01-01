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На Украине заявили о территориальных претензиях на четыре региона РФ

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Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей являются украинскими территориями. Об этом заявил публицист Сергей Грабовский в статье, опубликованной 30 декабря для киевского журнала «День».

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Таким образом он прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что в составе современной Украины находятся исторические российские территории.

«В состав Украины входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар (Белгородская и Воронежская области. — Ред.) — то есть она уходит за Дон. Часть же нынешнего Донбасса действительно находилась за пределами Украины», — написал он.

По словам Грабовского, в XVIII веке Украина существовала, а Россия — нет. Вместо этой страны, как уточнил публицист, была Московия — название употреблялось на Западе вплоть до периода правления Петра I, но позднее от него отказались.

Вместе с тем Грабовский заявил, что Кубань хотела войти в состав Украины в 1918–1919 годах, однако этого не позволили сделать представители «белого движения».

Ранее, 29 декабря, депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива отметил, что у Москвы есть «право на территорию», которая в настоящее время является украинской, и обе страны должны находиться в едином славянском союзном государстве. По его словам, Украина и Россия должны вместе противостоять Западу.

22 декабря Львовский облсовет направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде обращение о переименовании России в «Московию». В документе указано, что РФ последние несколько сотен лет якобы неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием «Россия».

В октябре глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия якобы присвоила себе историческое наследие Украины. Он отметил, что в исторических документах название Русь не применяется ни к Новгороду, ни к Суздалю. Этим словом обозначали территории нынешней центральной Украины.

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