Политолог назвал провокацией претензии Украины на часть регионов РФ

Политолог Дмитрий Абзалов назвал заявление украинского публициста Сергея Грабовского о том, что четыре региона РФ являются территориями Украины, провокацией, направленной на срыв предстоящего российско-американского саммита. Об этом в субботу, 1 января, он заявил в беседе с «Известиями».

«Среди лиц саммита, который пройдет 10-го числа, происходит попытка сорвать его путем определенных провокаций. Заявление о том, что часть Украины является современной территорией Российской Федерации, лишний раз доказывает, что необходимо обеспечивать безопасность», — отметил он.

Эксперт также указал на то, если в следующий раз об этом заявит не публицист, а кто-то занимающий высокопоставленную должность, это будет крайне негативно воспринято.

По мнению Абзалова, единственным способом сдержать такого типа действия является подписание соглашения, «которые не позволят экспертам такого типа получить доступ к наступательным вооружениям и уж тем более к ракетам средней и меньшей дальности».

«Поэтому это лишний раз доказывает, что всё делается правильно», — заключил политолог.

Ранее публицист Сергей Грабовский в статье, опубликованной 30 декабря для киевского журнала «День», выступил с утверждением, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей являются украинскими территориями. Таким образом он прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что в составе современной Украины находятся исторические российские территории.

Ранее, 29 декабря, депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива отметил, что у Москвы есть «право на территорию», которая в настоящее время является украинской, и обе страны должны находиться в едином славянском союзном государстве. По его словам, Украина и Россия должны вместе противостоять Западу.