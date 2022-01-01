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Источник раскрыл подробности инцидента с молодежной сборной России по хоккею

Источник рассказал о претензиях в чехам при снятии российских хоккеистов с рейса в Канаде
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В основном все претензии были к чешской стороне. Об этом «Известиям» рассказал 1 января источник, комментируя ситуацию со снятием российских и чешских хоккеистов с рейса в Канаде.

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Ранее в субботу стало известно, что игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. Журналистка Мари Леманн, которая была с хоккеистами в одном самолете, сообщила, что некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии якобы отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. Их вместе с багажом сняли с рейса уже после посадки на борт, передавал «Спорт-Экспресс».

По словам источника, основные претензии на борту самолета, с которого сняли россиян, были направлены к чешской стороне. При этом спортсменов из России сняли с рейса из-за нарушения масочного режима главным тренером команды Сергеем Зубовым, пояснил собеседник «Известий».

Источник также рассказал, что Зубов курил, «когда шел с сигаретой в руках через рукав посадки в самолет». Сам тренер, в свою очередь, отметил, что причиной снятия с рейса стало нарушение режима ношения масок.

Молодежный чемпионат мира стартовал в Канаде 26 декабря, он должен был завершиться 6 января. Однако 29 декабря стало известно об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за вспышек коронавируса в нескольких командах, в том числе в сборной России. Россиянам засчитали техническое поражение в матче со Словакией.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Он подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.

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