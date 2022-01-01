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Правительство РФ подняло прожиточный минимум до 12 654 рублей

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С 1 января прожиточный минимум в среднем по России вырос до 12 654 рублей. До этого он составлял порядка 11,6 тыс. рублей на душу населения. Для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

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Также увеличен минимальный размер оплаты труда — в 2022 году федеральный МРОТ установлен на уровне 13 890 рублей вместо 12,7 тыс. рублей, соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал в декабре.

Таким образом, оба показателя будут проиндексированы не на 2,5%, как планировалось ранее, а на 8,6% — такое решение было принято после того, как Владимир Путин поручил добиться того, чтобы рост важных социальных величин опережал инфляцию.

От установленного размера прожиточного минимума зависит размер пособий и социальных выплат, а федеральный МРОТ определяет размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса, а также расчет оплаты больничных листов.

Законопроект о повышении МРОТ был принят Госдумой 24 ноября. 1 декабря его одобрили в Совете Федерации. По решению президента РФ индексация составит более 8%. В ноябре глава Антон Котяков Минтруда отмечал, что на повышение прожиточного минимума и МРОТа в 2022 году направят порядка 30 млрд рублей.

В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ определяют как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата — величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины — ниже.

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