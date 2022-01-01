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Канцлер Германии в первом новогоднем обращении затронул тему Украины

Канцлер Германии Шольц в первом новогоднем обращении затронул тему Украины
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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе первого новогоднего обращения к гражданам упомянул тему Украины, подчеркнув важность нерушимости границ. Текст послания опубликовала пресс-служба правительства.

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Вопросы внешней политики канцлер затронул в конце своей речи. Он отметил, что с 1 января ФРГ станет председателем в Большой семерке (G7). Также Шольц указал, что для безопасности в Европе важным является трансатлантическое сотрудничество.

«В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров», — подчеркнул он.

В большей степени обращение канцлера касалось вопросов внутренней политики страны. Так, он отметил «безупречную, почти дружескую» передачу власти от прежнего правительства, что стало для общества хорошим сигналом. Как указал Шольц, прошедший год был полон вызовов, однако власти ФРГ их «решительно приняли».

30 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине из-за возможной военной эскалации. По мнению министра, перед международным обществом сейчас стоит важная задача, которая заключается в недопущении дальнейшей эскалации.Она подчеркнула, что «дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц сменил Меркель на посту главы правительства ФРГ по итогам голосования в бундестаге. За политика проголосовали 395 депутатов.

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