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Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией

Экс-послы США выступили за немедленное объявление санкций против РФ

Экс-послы США Макфол и Вершбоу призвали Байдена опубликовать список санкций против России
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Группа из 24 бывших сотрудников американской администрации по национальной безопасности и экспертов по России призвали президента США Джо Байдена немедленно опубликовать санкции против России в случае её «вторжения» на Украину, сообщило 1 января агентство Associated Press.

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После звонка Байдена российскому президенту Владимиру Путину группа активистов, в которую входят несколько чиновников, из администрации экс-президентов Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона, подписали заявление, в котором призвали нынешнего главу Белого дома немедленно и публично изложить меры наказания России.

Среди подписавших призыв — экс-послы США в Москве Майкл Макфол, Александр Вершбоу и американские экс-дипломаты на Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст.

31 декабря Байден заявил о том, что предупредил Путина во время переговоров о недопустимости военных действий в отношении Украины. Это приведет к санкциям и усилению присутствия США в Европе, пояснил американский президент.

Поздним вечером 30 декабря состоялись телефонные переговоры президентов России и США, они продлились 50 минут. Диалог предварял очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности так же, как это делала бы любая другая страна, в том числе США.

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