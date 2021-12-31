В Совфеде призвали провести новогодние праздники в кругу семьи

Новогодние каникулы, как и сам праздник, лучше проводить в кругу семьи, а не в ресторанах и гостях. Об этом сообщил в пятницу, 31 декабря, сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Он обратил внимание на то, что с учетом пандемии все праздники следует планировать, исходя из сохраняющейся опасности заражения. Круглый добавил, что праздник все-таки «есть праздник, и, конечно, надо встречать его». При этом врач отметил, что традиционно в России принято встречать Новый год в кругу семьи.

«Мне кажется, необходимо всё-таки больших компаний, празднования где-то в ресторане избегать. Лучше посвятить это время детям, семье, прогулкам на свежем воздухе, соблюдая простые правила, ограничивающие возможность контактов», — сказал сенатор в беседе с «РИА Новости».

Вместе с тем он также рекомендовал воздержаться и от поездок в другие страны. Круглый заверил, что новые штаммы коронавируса могут представлять угрозу даже для тех, кто не вакцинировался.

Накануне главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов заявил, что в связи с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса желательно не планировать поездки за границу в новогодние праздники. По его словам, самый эффективный способ защиты от COVID-19 — вакцинация.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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