Инфекционист Минздрава рекомендовал воздержаться от поездок за границу в новогодние праздники

В связи с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса желательно не планировать поездки за границу в новогодние праздники. Об этом заявил в четверг, 30 декабря, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.

«В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма «Омикрон» желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия», — сказал он журналистам.

По его словам, самый эффективный способ защиты от COVID-19 — вакцинация. Многочисленные исследованиях показали, что вакцина не только облегчает течение COVID-19, но и снижает риск возникновения заболевания у непривитого человека, пояснил Чуланов.

Также он отметил вакцину, разработанную для детей.

«Сейчас стала доступной для применения у детей старше 12 лет вакцина «Гам-Ковид-Вак-М», которая доказала свою эффективность и безопасность для детей этого возраста в ходе проведения клинических исследований», — сказал эксперт.

По его словам, прежде всего, она необходима детям с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой.

29 декабря Роспотребнадзор дал рекомендации на период новогодних праздников. Специалисты советуют не организовывать детские новогодние мероприятия в торговых и выставочных центрах. Кроме того, на праздники для детей с участием более чем 200 человек рекомендовано пускать только привитых от коронавируса или переболевших взрослых.

Помимо этого, ведомство рекомендует ресторанам во время праздников исключить обслуживание по типу «шведский стол».

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что после празднования Нового года эпидемиологическая ситуация в РФ может ухудшиться. В частности, она отметила, что возможно более интенсивное распространение штамма «Омикрон».

Попова добавила, что в новогодние праздники специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы. Лаборатории готовы к проведению всех видов исследований.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.