Центры вакцинации и тестирования в Москве продолжат работу в праздники

Центры вакцинации в Москве будут работать и в новогодние праздники. Единственным выходным станет 1 января. Сделать прививку от COVID-19 можно по 9 января с 9:00 до 18:00, сообщает телеканал «Известия». В поликлиниках вакцинировать будут по предварительной записи. Также в столице работает 71 пункт, где можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.