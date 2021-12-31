Врач назвала снижающий сахар в крови овощ

Регулировать содержание глюкозы помогает брюссельская капуста, которая содержит множество полезных микроэлементов. Об этом сообщила врач и специалист по диабету второго типа Сара Брюэр.

Она обратила внимание на то, что при диабете важно следить за уровнем сахара в крови. При этом, по словам специалиста, основную пользу в брюссельской капусте дает клетчатка, которая медленно проходит по организму и замедляет всасывание сахара в кровь.

При этом в указанном овоще находятся витамины К, С, Е, фолиевая кислота и минералы. Речь идет в том числе и о калии, кальции, марганце, а также об антиоксидантах. Однако приготовить брюссельскую капусту лучше на пару, добавила Брюэр.

При этом идеальное количество овощей и фруктов — это пять порций в день, передает слова эксперта портал Express 29 декабря.

Ранее в этот день врач-гастроэнтеролог многопрофильной клиники «Алодерм» Юлия Мачнева рекомендовала отказаться от десертов на новогоднем столе, особенно с содержанием трансжиров и пальмового масла. По ее словам, правильное решение — устроить чаепитие как отдельный прием пищи, причем на следующий день.

В октябре гастроэнтеролог Наталья Гронская опровергла пользу употребления на ночь кисломолочных продуктов. По ее словам, уровень глюкозы они не поднимают, но зато поднимают уровень инсулина, а значит, растет и гормон стресса кортизол.