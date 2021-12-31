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Врач назвала причины для отказа от сладкого в новогоднюю ночь

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Врач-гастроэнтеролог многопрофильной клиники «Алодерм» Юлия Мачнева в пятницу, 31 декабря, рекомендовала отказаться от десертов на новогоднем столе, особенно с содержанием трансжиров и пальмового масла.

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По ее словам, десерты, являясь смесью жиров и углеводов, представляют собой максимально тяжелый продукт для пищеварения.

«Правильное решение — устроить чаепитие как отдельный прием пищи, причем на следующий день», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Если же отказаться от сладкого в новогоднюю ночь не удастся, то врач посоветовала употреблять десерты, приготовленные своими руками, а не купленные в магазине, поскольку заводские торты, как правило, содержат трансжиры, пальмовые масла, эмульгаторы и консерванты, совсем не полезные организму.

Чтобы не расстроить родственников, приготовивших торт, врач предложила ограничиться маленьким кусочком и заесть его клетчаткой, например зеленью или салатными листьями.

«Тогда глюкоза будет медленнее всасываться, и это даст необходимое время вашему желудку для правильного переваривания», — заключила Мачнева.

Также гастроэнтеролог порекомендовала после застолья выйти на прогулку, «дабы десерт был потрачен на энергию».

Ранее в этот день доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины и диетолог Маргарита Королева отметила, что, для того чтобы избежать переедания на ночь, не следует садиться за новогодний стол голодным. По ее словам, если же человек решит перед Новым годом потерпеть и не есть ничего, а потом восполнит всё единовременно за праздничным столом, то это окажется серьезной нагрузкой для желудка.

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