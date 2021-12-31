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Диетолог посоветовала не садиться за новогодний стол голодным

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Чтобы избежать переедания на ночь не следует садиться за новогодний стол голодным. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины и диетолог Маргарита Королева в пятницу, 31 декабря.

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«31 декабря голодным быть плохо. Человек должен подойти к новогоднему столу с чувством сытости и, соответственно, праздник удастся, он не переест ночью и будет контролировать свое пищевое поведение», — передает ее слова ТАСС.

Если же человек решит перед Новым годом потерпеть и не есть ничего, а потом восполнит всё единовременно за праздничным столом, то это окажется серьезной нагрузкой для желудка.

«В течение всего дня 31 декабря обязательно надо есть традиционно: и завтрак, и обед, и не поздний ужин, достаточно плотный и по насыщенности. В составе должен быть и белок, и растительные волокна», — рассказала диетолог.

По ее словам, лучше всего к новогоднему столу подать блюда из птицы или рыбы, овощи и цитрусовые. Также не стоит злоупотреблять шампанским.

«После боя курантов можно сделать выбор в пользу красного или белого вина, но выбрать именно один напиток для себя, которым вы воспользуетесь на протяжении всей новогодней ночи», — посоветовала Маргарита Королева.

30 декабря кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала, что от продуктов, содержащих много соли, стоит отказаться в Новый год. Она порекомендовала добавить в новогоднее меню больше зелени и овощей.

Ранее в тот же день диетолог Маргарита Королева назвала блюда для постного новогоднего стола. Специалист отметила, что в Рождественский пост разрешены рыба и морепродукты, поэтому мясные ингредиенты в новогоднем оливье можно заменить на рыбные: к примеру, на крабовые палочки или креветки.

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