Диетолог посоветовала не садиться за новогодний стол голодным
Чтобы избежать переедания на ночь не следует садиться за новогодний стол голодным. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины и диетолог Маргарита Королева в пятницу, 31 декабря.
«31 декабря голодным быть плохо. Человек должен подойти к новогоднему столу с чувством сытости и, соответственно, праздник удастся, он не переест ночью и будет контролировать свое пищевое поведение», — передает ее слова ТАСС.
Если же человек решит перед Новым годом потерпеть и не есть ничего, а потом восполнит всё единовременно за праздничным столом, то это окажется серьезной нагрузкой для желудка.
«В течение всего дня 31 декабря обязательно надо есть традиционно: и завтрак, и обед, и не поздний ужин, достаточно плотный и по насыщенности. В составе должен быть и белок, и растительные волокна», — рассказала диетолог.
По ее словам, лучше всего к новогоднему столу подать блюда из птицы или рыбы, овощи и цитрусовые. Также не стоит злоупотреблять шампанским.
«После боя курантов можно сделать выбор в пользу красного или белого вина, но выбрать именно один напиток для себя, которым вы воспользуетесь на протяжении всей новогодней ночи», — посоветовала Маргарита Королева.
30 декабря кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала, что от продуктов, содержащих много соли, стоит отказаться в Новый год. Она порекомендовала добавить в новогоднее меню больше зелени и овощей.
Ранее в тот же день диетолог Маргарита Королева назвала блюда для постного новогоднего стола. Специалист отметила, что в Рождественский пост разрешены рыба и морепродукты, поэтому мясные ингредиенты в новогоднем оливье можно заменить на рыбные: к примеру, на крабовые палочки или креветки.