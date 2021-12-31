В США отметили стремление России не допустить повторения ошибок СССР
Россия вынесла экономические уроки из распада СССР, многие ключевые характеристики российской экономики отражают стремление руководства не допустить повторения печального советского опыта. Об этом заявили эксперты по РФ в США Майкл Кофман и Роберт Конноли в своей статье, опубликованной 29 декабря в издании Foreign Affairs.
«Российские руководители сделали выводы из хаоса, которым сопровождались последние годы существования СССР, а также первое российское десятилетие 1990-х с его экономическими неурядицами», — отметили эксперты.
Согласно их мнению, настоящим потрясением для бюджета Советского Союза и на тот момент еще не донца сформировавшейся Российской Федерации стало обрушение нефтяного рынка в 1986 и 1997 годах. Для того чтобы избежать связанных с этой проблемой рисков, как заверили авторы статьи, в стране создали новые стабилизационные фонды.
«Эти фонды позволили России накопить резервы за счет экспортных доходов, эти же фонды помогли ее экономике пережить макроэкономические последствия от падений нефтяных цен и уменьшения экспортной выручки», — пояснили специалисты.
Вместе с тем Конноли и Кофман обратили внимание на то, что современные «экономические беды России» в меньшей степени влияют на способность Москвы отстаивать свои интересы за рубежом. В частности, эксперты указали, что в мировой политике произошли перемены: главным соперником Вашингтона объявлен Пекин.
«На самом деле, поскольку США вступили в конфронтацию с Китаем, Россия может сделать вывод: несмотря на слабую экономику, у нее расширилось пространство для маневра. И оно увеличивается быстрее, чем снижается ее влияние на мировой сцене», — заключили специалисты.
Ранее, 28 декабря, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Соединенные Штаты и страны Запада не оправдали доверия, проявленного к ним после распада СССР. По его словам, первые 10 лет независимой России были сложными, а страна была «на грани коллапса». После перелома ситуации Запад и США стали воспринимать Москву как угрозу.