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В США отметили стремление России не допустить повторения ошибок СССР

Foreign Affairs: Россия вынесла уроки из распада СССР, сделав экономику надежной
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Россия вынесла экономические уроки из распада СССР, многие ключевые характеристики российской экономики отражают стремление руководства не допустить повторения печального советского опыта. Об этом заявили эксперты по РФ в США Майкл Кофман и Роберт Конноли в своей статье, опубликованной 29 декабря в издании Foreign Affairs.

«Российские руководители сделали выводы из хаоса, которым сопровождались последние годы существования СССР, а также первое российское десятилетие 1990-х с его экономическими неурядицами», — отметили эксперты.

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Согласно их мнению, настоящим потрясением для бюджета Советского Союза и на тот момент еще не донца сформировавшейся Российской Федерации стало обрушение нефтяного рынка в 1986 и 1997 годах. Для того чтобы избежать связанных с этой проблемой рисков, как заверили авторы статьи, в стране создали новые стабилизационные фонды.

«Эти фонды позволили России накопить резервы за счет экспортных доходов, эти же фонды помогли ее экономике пережить макроэкономические последствия от падений нефтяных цен и уменьшения экспортной выручки», — пояснили специалисты.

Вместе с тем Конноли и Кофман обратили внимание на то, что современные «экономические беды России» в меньшей степени влияют на способность Москвы отстаивать свои интересы за рубежом. В частности, эксперты указали, что в мировой политике произошли перемены: главным соперником Вашингтона объявлен Пекин.

«На самом деле, поскольку США вступили в конфронтацию с Китаем, Россия может сделать вывод: несмотря на слабую экономику, у нее расширилось пространство для маневра. И оно увеличивается быстрее, чем снижается ее влияние на мировой сцене», — заключили специалисты.

Ранее, 28 декабря, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Соединенные Штаты и страны Запада не оправдали доверия, проявленного к ним после распада СССР. По его словам, первые 10 лет независимой России были сложными, а страна была «на грани коллапса». После перелома ситуации Запад и США стали воспринимать Москву как угрозу.

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