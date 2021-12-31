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Посол в США Антонов призвал НАТО к срочным действиям в сфере безопасности

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Необходимы срочные действия для восстановления «принципа равной и неделимой безопасности», когда ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других, написал 30 декабря в статье для журнала Foreign Policy посол России в США Анатолий Антонов.

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«При наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности. Мы хотим быть уверены в завтрашнем дне, а для этого нам нужны обязательства США и других стран НАТО не размещать системы вооружений, создающих угрозу для Российской Федерации, на территории соседних с ней стран как не входящих, так и входящих в Североатлантический альянс», — пишет дипломат в статье «Быть или не быть новой архитектуре безопасности в Европе: экзистенциальный вопрос».

Антонов также подчеркнул необходимость образовывать аналогичные «уязвимости» для Запада в ответ на следование курсу по созданию военных угроз для России.

«Ни у кого не должно быть сомнений в нашей решимости защищать свою безопасность. Всему есть предел. Если наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны, мы будем вынуждены создавать аналогичные уязвимости для них. Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», — написал он.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

30 декабря президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили гарантии безопасности, обсуждение которых будет проходить по трем направлениям — в Женеве, Брюсселе (в рамках контактов РФ — НАТО) и Вене (РФ — ОБСЕ).

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