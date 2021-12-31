Байден в беседе с Путиным отметил общую ответственность за стабильность в мире
Россия и Соединенные Штаты несут ответственность за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря.
«В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения», — сообщили в Кремле.
В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что итогом совместной работы Москвы, Вашингтона и НАТО должны стать твердые гарантии непродвижения альянса дальше на восток.
«Владимир Путин дал подробные пояснения <...> Подчеркнуто, что результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ», — рассказали в пресс-службе российского президента.
В четверг, 30 декабря, в 23:30 по московскому времени начались переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Это вторая беседа двух президентов за декабрь. 7-го числа лидеры РФ и США провели переговоры в формате телемоста. Они длились два часа.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.