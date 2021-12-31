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Директор Хлебниковой опроверг информацию о ее выписке

Директор Хлебниковой рассказал, что артистка проведет праздники в больнице
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Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг сообщения о выписке артистки из больницы. По его словам, она остается под наблюдением врачей и новогодние праздники проведет в больнице, рассказал он «Известиям» 31 декабря.

«Марина остается в больнице», — сказал Прайс.

Ранее 30 декабря появилась информация о выписке Хлебниковой, которая была госпитализирована с ожогами 20 процентов тела после пожара в квартире.

По данным источника «Известий», ее состояние оценивалось как удовлетворительное, певица практически восстановились. На теле артистки остаются небольшие раны на участках, где была пересажена кожа. За время госпитализации Хлебникова перенесла две операции. В больнице в общей сложности она пробыла полтора месяца.

Певица Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в квартире на Ратной улице в Москве. Он произошел 18 ноября. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, в которой находилась Хлебникова. По некоторым данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Певицу госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

На следующий день стало известно, что она находится в коме в реанимации с ожогами различной степени тяжести.

9 декабря состояние артистки стабилизировалось и ее перевели из реанимации в ожоговое отделение. 23 декабря певице провели операцию по восстановлению кожи после ожогов.

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