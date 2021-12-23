Певице Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи после ожогов

Пострадавшей при пожаре певице Марине Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи после ожогов. Об этом сообщил 23 декабря источник «Известий».

По предварительным данным, артистке предстоит сделать еще несколько операций.

Ожидается, что процесс восстановления будет долгим и Новый год певица встретит в больнице.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Хлебникова живет с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, в которой находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

На следующий день стало известно, что Хлебникова находится в коме в реанимации с ожогами различной степени тяжести.

9 декабря Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение. Состояние артистки стабилизировалось. 14 декабря певица впервые после пожара опубликовала аудиообращение к подписчикам на своей странице в Instagram.

«Стараюсь идти на поправку, врачи помогают, персонал замечательный. Так что всё со мной будет хорошо», — пообещала она.