Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат в счет долгов
Мир
Песков рассказал о цели разговора Путина и Байдена
Мир
В Германии заявили о невозможности блокировки «Северного потока – 2»
Общество
В РФ зарегистрировали 103 случая заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19
Мир
Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы
Авто
«АвтоВАЗ» засекретил дизайн Lada Niva нового поколения
Общество
Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 17:00
Общество
Попова заявила о вакцинации 45% россиян от гриппа
Мир
Кличко опубликовал новогодний мультфильм о себе и святом Николае
Общество
Родителей замерзшего в Подмосковье мальчика наказывали за неисполнение обязанностей

Певицу Марию Хлебникову выписали из больницы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пострадавшую при пожаре в Москве певицу Марию Хлебникову, по данным «Известий», в четверг, 30 декабря, выписали из больницы.

Не тот провод: какие электроприборы становятся причиной пожара
Даже безобидное зарядное устройство может привести к катастрофе

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Хлебникова живет с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, в которой находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

На следующий день стало известно, что Хлебникова находится в коме в реанимации с ожогами различной степени тяжести.

9 декабря Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение. Состояние артистки стабилизировалось. 23 декабря певице провели операцию по восстановлению кожи после ожогов.

14 декабря певица впервые после пожара опубликовала аудиообращение к подписчикам на своей странице в Instagram.

Российская эстрадная певица Марина Хлебникова получила известность после исполнения таких хитов, как «Дожди», «Солнышко мое, вставай!» и «Чашка кофию». Ее экс-супруг Антон Логинов покончил с собой осенью 2018 года, поскольку не смог смириться с неожиданной кончиной родителей. Сама Хлебникова отмечала, что уход мужа она тоже переживала с трудом, даже попала в больницу с нервным срывом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021