Певицу Марию Хлебникову выписали из больницы

Пострадавшую при пожаре в Москве певицу Марию Хлебникову, по данным «Известий», в четверг, 30 декабря, выписали из больницы.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Хлебникова живет с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, в которой находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

На следующий день стало известно, что Хлебникова находится в коме в реанимации с ожогами различной степени тяжести.

9 декабря Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение. Состояние артистки стабилизировалось. 23 декабря певице провели операцию по восстановлению кожи после ожогов.

14 декабря певица впервые после пожара опубликовала аудиообращение к подписчикам на своей странице в Instagram.

Российская эстрадная певица Марина Хлебникова получила известность после исполнения таких хитов, как «Дожди», «Солнышко мое, вставай!» и «Чашка кофию». Ее экс-супруг Антон Логинов покончил с собой осенью 2018 года, поскольку не смог смириться с неожиданной кончиной родителей. Сама Хлебникова отмечала, что уход мужа она тоже переживала с трудом, даже попала в больницу с нервным срывом.