Стало известно о состоянии выписанной из больницы Марины Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова, которую 30 декабря выписали из больницы, находится в удовлетворительном состоянии.

По данным «Известий», кожные покровы Хлебниковой, которая в результате пожара получила ожоги 20% тела, практически восстановились. На теле артистки остаются небольшие раны на участках, где была пересажена кожа. За время госпитализации Хлебникова перенесла две операции. В больнице в общей сложности она пробыла полтора месяца.

Пожар в доме певицы на Ратной улице в Москве произошел 18 ноября. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, в которой находилась Хлебникова. По некоторым данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Хлебникову госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

На следующий день стало известно, что она находится в коме в реанимации с ожогами различной степени тяжести.

9 декабря состояние артистки стабилизировалось и ее перевели из реанимации в ожоговое отделение.