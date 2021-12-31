Самолет-разведчик США пролетел над Украиной во время переговоров Путина и Байдена

Самолет-разведчик Соединенных Штатов пролетел над восточной территорией Украины в четверг, 30 декабря — день переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Полет произошел за несколько часов до запланированного телефонного разговора президента глав государств. Об этом сообщила журналистка CNN Наташа Бертран на своей странице в Twitter.

29 декабря CNN со ссылкой на европейское командование американских вооруженных сил уже сообщал, что разведывательный самолет США совершил полет над территорией Восточной Украины на текущей неделе. Самолет выполнял «разведывательную миссию над Восточной Украиной, чтобы собрать разведданные о ситуации на земле».

20 декабря представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что американская авиация продолжит совершать полеты над Черным морем. На этом же брифинге Кирби рассказал журналистам, что команда представителей Пентагона посетила Украину, чтобы обсудить потребности страны в сфере противовоздушной обороны.

Первый зампредседателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что подобное решение США стало непосредственной угрозой для России. По его словам, НАТО в настоящее время является крупнейшей военизированной структурой и официально называет в своих документах Россию одной из главных угроз.