Прямой эфир
Мир
Немецкий город Циттау может оказаться под землей из-за добычи угля Польшей
Мир
Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии
Авто
ЦБ РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО
Авто
В Москве на спецстоянки в 2021 году отправили 56 тыс. автомобилей
Мир
На Украине спрогнозировали дефицит молочной и хлебной продукции
Общество
В Московском регионе продлили предупреждение о гололедице
Мир
Украина продлила действие спецпошлин на российские уголь, газ и дизтопливо
Общество
В Тюменской области отменили COVID-сертификаты в общественных местах
Авто
КамАЗ начал подготовку к выпуску новой модели грузовика
Общество
К широкополосному интернету подключили все социально значимые объекты

В Госдуме оценили решение США оставить авианосец в Средиземном море

Депутат Новиков счел угрозой решение США оставить авианосец в Средиземном море
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение США оставить авианосец USS Harry S. Truman в Средиземном море из-за напряженности вокруг Украины стало непосредственной угрозой для России. Об этом 29 декабря заявил первый зампредседателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Проходной маневр: почему внеплановые учения НАТО особо не впечатлили
Военные эксперты назвали их «беззубыми», но предупредили, что спокойствия в Черном море ожидать не стоит

Как он напомнил, НАТО в настоящее время является крупнейшей военизированной структурой и официально называет в своих документах Россию одной из главных угроз.

«То же самое касается и стратегических документов, которые появляются в Вашингтоне по линии администрации США. А США является, как известно, политическим и военным лидером в блоке НАТО», — цитирует депутата «РИА Новости».

Новиков заключил, что на основании этого любая подобная активность Североатлантического альянса представляет для России прямую угрозу.

Ранее в среду стало известно, что американский авианосец USS Harry S. Truman останется в Средиземном море из-за ситуации с Украиной.

Он вместе с группой из пяти кораблей ВМС США должен был направиться на Ближний Восток, однако маршрут ударной группы был изменен для обеспечения «постоянного присутствия в Европе». Корабль несет порядка 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину,тзадействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос об этом. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021