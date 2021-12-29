В Госдуме оценили решение США оставить авианосец в Средиземном море

Решение США оставить авианосец USS Harry S. Truman в Средиземном море из-за напряженности вокруг Украины стало непосредственной угрозой для России. Об этом 29 декабря заявил первый зампредседателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Как он напомнил, НАТО в настоящее время является крупнейшей военизированной структурой и официально называет в своих документах Россию одной из главных угроз.

«То же самое касается и стратегических документов, которые появляются в Вашингтоне по линии администрации США. А США является, как известно, политическим и военным лидером в блоке НАТО», — цитирует депутата «РИА Новости».

Новиков заключил, что на основании этого любая подобная активность Североатлантического альянса представляет для России прямую угрозу.

Ранее в среду стало известно, что американский авианосец USS Harry S. Truman останется в Средиземном море из-за ситуации с Украиной.

Он вместе с группой из пяти кораблей ВМС США должен был направиться на Ближний Восток, однако маршрут ударной группы был изменен для обеспечения «постоянного присутствия в Европе». Корабль несет порядка 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину,тзадействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос об этом. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.