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Авианосец США останется в Средиземном море из-за ситуации с Украиной

AP: власти США распорядились оставить авианосец в Средиземном море из-за ситуации на Украине
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Власти США распорядились оставить атомный авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

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Авианосец вместе с группой из пяти кораблей ВМС США должен был направиться на Ближний Восток, однако маршрут ударной группы был изменен для обеспечения «постоянного присутствия в Европе».

По словам представителя американского военного ведомства, присутствие кораблей необходимо, чтобы «заверить наших союзников и партнеров в нашей приверженности коллективной обороне».

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman вошла в Средиземное море 14 декабря. Сообщалось, что корабль несет порядка 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

Помимо авианосца в состав группы входят ракетный крейсер USS San Jacinto, эсминцы USS Bainbridge, USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham, а также норвежский фрегат Fridtjof. Также в ее составе есть ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahaw.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину,задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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