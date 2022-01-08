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Диетолог назвала способы восстановить организм после новогоднего застолья

Диетолог Шокур рассказала, как восстановить организм после новогоднего застолья
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Новогодние блюда зачастую изобилует тяжелыми и калорийными блюдами, а их потребление приводит к перееданию и появлению чувства тяжести. Ситуация также отягчается избытком алкогольных напитков. О том, как восстановить организм после новогодних праздников, «Известиям» рассказала врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур.

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По словам специалиста, при переедании организм перегружается белками, жирами и углеводами. Их усвоение происходит с помощью ферментов, которые выделяются из печени и поджелудочной железы. При активном переедании может произойти недостаток ферментов — из-за этого длинные молекулы, например, белка, могут быть не до конца расщеплены и поступят в кишечник в недорасщепленном состоянии. Это может выражаться такими симптомами, как вздутие, нарушение моторики кишечника, изменение стула.

«Если произошло длительное переедание, то часть продуктов не подвергается обработке соляной кислотой, они попадают в кишечник в необработанном виде и происходит застой. Это приводит к тому, что могут развиться процессы брожения и гниения. Это может выражаться активным вздутием живота, избыточным производством газов, бурлением в животе, запором и общим плохим состоянием, так как происходит интоксикация собственными продуктами жизнедеятельности. Из-за этого возникает слабость, плохое настроение, плохой цвет лица», — рассказала эндокринолог.

Желательно вообще не переедать, отметила Шокур. Однако в праздники многие на следующий день после застолья решают устроить разгрузочный день, что не совсем верно.

Во-первых, это резкий контраст после переедания, заявила врач. Во-вторых, после переедания может произойти застой. При отсутствии питания на следующий день застой может усугубиться, так как желудочно-кишечный тракт просто остановит свою деятельность.

Не стоит устраивать голодовку после переедания — на следующий день требуется частое употребление воды, можно добавить в воду лимон, что послужит профилактикой развития отеков. Питание должно быть немногокомпонентным — максимум два-три вида продуктов за один прием пищи.

«Это может быть какой-то белок, например, мясо птицы/рыба/творог/яйцо и овощи (отварные, тушеные, запеченные, сырые, на гриле и т.д.) без большого количества масла и других заправок, приправ, панировки. Особенно нам нужны овощи, так как они содержат клетчатку, — компонент, который помогает очистить кишечник. Также клетчатка занимает большой объем и таким образом стимулирует перистальтику. Клетчатка будет уменьшать возможные отеки, которые часто происходят после застолья и обильного употребления алкоголя», — добавила Шокур.

На следующий день после переедания также можно добавить в рацион крупы, которые содержат сложные углеводы. Это может быть гречневая, перловая крупа, бурый рис, булгур.

После новогоднего застолья необходимо исключить фастфуд, быстрые углеводы, в том числе сдобу и сладкие напитки. Также важно ограничить потребление переработанного мяса: колбасы и сосисок. Диетолог также советовала ограничить потребление продуктов с высоким содержанием жира, например, сливочного масла, сметаны и сыров с высоким содержанием жира. Также важно в целом сократить порции. Необязательно частое дробное питание, хотя такой вариант тоже возможен. Важно, чтобы питание было индивидуальным и порционным, то есть вся еда должна быть уже на тарелке. Это нужно для того, чтобы во время еды не было желания положить себе еще добавки и привести в норму чувство насыщения. Желательно не запивать еду.

Для того чтобы восстановить кишечную микрофлору, нужно добавить в рацион кисломолочные продукты. Кефир и ряженка содержат много полезных для нашего кишечника бактерий: лактобактерии, бифидобактерии. Это те бактерии, которые нужны кишечнику для нормального функционирования организма, поддержания иммунитета, выработки витаминов группы В, которые синтезируются в кишечнике.

Ранее, 8 декабря, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, чем опасно переедание мандаринов.

Она предостерегла от слишком большого употребления фруктов людей с повышенной кислотностью желудочного сока, при язвенных и эрозивных поражениях желудка, поскольку в плодах содержится много фруктовых кислот, которые могут повреждать слизистую оболочку желудка. Кроме того, по словам специалиста, в день детям рекомендуется не более двух фруктов, а взрослым — не более четырех, потому что они могут быть причиной аллергических реакций.

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